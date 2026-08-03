Белоруссия формирует на границе с Украиной десантно-штурмовую бригаду
Белоруссия формирует на границе с Украиной 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, сообщает SB.BY со ссылкой на командующего силами специальных операций Вооруженных сил республики Александра Ильюкевича.
Новая бригада будет дислоцироваться в 40 километрах от белорусско-украинской границы. «Мы наблюдаем, как у соседей проходит военный конфликт, видим массовое применение беспилотных летательных аппаратов. Конечно, мы не можем сидеть сложа руки», — заявил он.
Отмечается, что Минск предпринимает усилия для совершенствования борьбы с беспилотниками и защиты военных объектов и войск. Формирование батальонов и подразделений продолжается.
Ранее стало известно, что Россия поможет Белоруссии в случае провокаций на границе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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