Белоруссия формирует на границе с Украиной десантно-штурмовую бригаду

Новая бригада будет дислоцироваться в 40 километрах от белорусско-украинской границы. «Мы наблюдаем, как у соседей проходит военный конфликт, видим массовое применение беспилотных летательных аппаратов. Конечно, мы не можем сидеть сложа руки», — заявил он.

Отмечается, что Минск предпринимает усилия для совершенствования борьбы с беспилотниками и защиты военных объектов и войск. Формирование батальонов и подразделений продолжается.

Ранее стало известно, что Россия поможет Белоруссии в случае провокаций на границе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

