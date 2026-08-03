В Госдуме предложили ввести «материнскую зарплату» в 20 тысяч рублей за ребенка

В России могут ввести так называемую материнскую зарплату — ежемесячную выплату за каждого ребенка в возрасте от трех лет, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Гусева.

Свердловский министр считает «потенциальных бабушек» причиной низкой рождаемости

По его словам, каждая мама должна получать материнскую зарплату. «Необходимо платить за каждого ребенка начиная с трех лет по 20 тыс. рублей», — указал парламентарий. Депутат отметил, что россиянки, воспитывающие двух и более детей, зачастую не имеют возможности выходить на работу. В результате семья оказывается в ситуации, когда единственным источником дохода становится заработная плата отца.

Гусев подчеркнул, что без подобных инициатив повысить демографию невозможно.

Ранее в Госдуме заявили, что занимающиеся воспитанием детей женщины должны получать материнскую зарплату, которая будет не ниже минимального размера оплаты труда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ГосдумаРождаемостьДетиСемья

Горячие новости

Все новости

партнеры