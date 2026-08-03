В Госдуме предложили ввести «материнскую зарплату» в 20 тысяч рублей за ребенка
В России могут ввести так называемую материнскую зарплату — ежемесячную выплату за каждого ребенка в возрасте от трех лет, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Гусева.
По его словам, каждая мама должна получать материнскую зарплату. «Необходимо платить за каждого ребенка начиная с трех лет по 20 тыс. рублей», — указал парламентарий. Депутат отметил, что россиянки, воспитывающие двух и более детей, зачастую не имеют возможности выходить на работу. В результате семья оказывается в ситуации, когда единственным источником дохода становится заработная плата отца.
Гусев подчеркнул, что без подобных инициатив повысить демографию невозможно.
Ранее в Госдуме заявили, что занимающиеся воспитанием детей женщины должны получать материнскую зарплату, которая будет не ниже минимального размера оплаты труда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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