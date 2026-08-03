Беглов: Прозвище «бомжи» — нормальное для игроков и фанатов «Зенита»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не считает обидным для игроков и фанатов футбольного клуба «Зенит» прозвище «бомжи», сообщает ТАСС.
По его словам, у футбольных болельщиков своя культура. Губернатор напомнил, что поклонники ЦСКА — «кони», «Спартака» — «мясо». «Главное, что «Зенит» — чемпион. Опять и снова. Самый титулованный клуб в стране», - указал Беглов.
Говоря о «Газпром Арене» он подчеркнул, что это лучший стадион в Европе благодаря своей многофункциональности. Объект имеет раздвижную крышу и выкатное поле.
Накануне «Зенит» на выезде одержал уверенную победу над «Оренбургом» в матче второго тура Российской премьер-лиги со счетом 3:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Беглов: Прозвище «бомжи» — нормальное для игроков и фанатов «Зенита»
- Белоруссия формирует на границе с Украиной десантно-штурмовую бригаду
- Больше 130 очагов: В ЯНАО продолжает полыхать лес
- «Человек паук. Новый день» установил рекорд по сборам в США и Канаде
- Власти Мексики задержали главу картеля, за которого США обещали выплатить $5 млн
- В Мордовии водитель врезался в памятник погибшим в годы ВОВ
- Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 245 украинских БПЛА
- Один ребёнок погиб, ещё двое ранены при ударе БПЛА ВСУ по Белгородской области
- «Краснодар» одержал победу над «Факелом» во втором туре РПЛ
- Число пострадавших в результате взрыва газового баллона в КЧР увеличилось до 11