Беглов: Прозвище «бомжи» — нормальное для игроков и фанатов «Зенита»

По его словам, у футбольных болельщиков своя культура. Губернатор напомнил, что поклонники ЦСКА — «кони», «Спартака» — «мясо». «Главное, что «Зенит» — чемпион. Опять и снова. Самый титулованный клуб в стране», - указал Беглов.

Говоря о «Газпром Арене» он подчеркнул, что это лучший стадион в Европе благодаря своей многофункциональности. Объект имеет раздвижную крышу и выкатное поле.

Накануне «Зенит» на выезде одержал уверенную победу над «Оренбургом» в матче второго тура Российской премьер-лиги со счетом 3:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

