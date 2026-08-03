В США сообщили о сложных переговорах с Украиной по Patriot
Вашингтон и Киев проводят консультации по вопросу передачи Украине технологий производства систем противовоздушной обороны Patriot, сообщил CBS News член Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Тернер.
«С ракетами Patriot, которые являются оборонительными, ситуация очень сложная», — заявил он. Переговоры касаются предоставления более широкого доступа к технологиям Patriot, что позволило бы организовать производство этих систем. Парламентарий указал, что администрация президента Дональда Трампа и Пентагон смогут как можно быстрее завершить переговоры и принять соответствующее решение.
Ранее стало известно, что Трамп отказался дать Зеленскому 300 ракет на зиму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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