Украинские браконьеры, задержанные в Крыму, признали вину

Напомним, накануне стало известно о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря. Пограничники выявили более 290 экземпляров камбалы-калкан и ставную сеть в качестве орудия лова. Браконьеры не смогли предоставить никаких разрешительных документов на вылов биологических ресурсов на российской территории.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму российского гражданина, который собирался устроить взрыв в одном из административных зданий на полуострове. Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что подобных экстремистов на полуострове мало и их с успехом вычисляют сотрудники правоохранительных органов. Сенатор отметил успешную работу правоохранителей и ФСБ по выявлению и предотвращению возможных террористических актов на территории Крыма.

