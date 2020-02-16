Украинские браконьеры, задержанные в Крыму, признали вину
Команда украинского судна, задержанная крымскими пограничниками, признала вину в незаконном вылове рыбы в Азовском море. Задержанные не имеют претензий к военным, сообщили в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ РФ.
Украинские браконьеры признали факт незаконной добычи водных биологических ресурсов в Азовском море. По словам членов команды украинского судна, психологическое или физическое воздействие на них со стороны крымских пограничников оказано не было .
ФСБ удалось установить, что судно вышло из села Райновка Запорожской области Украины.
Напомним, накануне стало известно о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря. Пограничники выявили более 290 экземпляров камбалы-калкан и ставную сеть в качестве орудия лова. Браконьеры не смогли предоставить никаких разрешительных документов на вылов биологических ресурсов на российской территории.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму российского гражданина, который собирался устроить взрыв в одном из административных зданий на полуострове. Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что подобных экстремистов на полуострове мало и их с успехом вычисляют сотрудники правоохранительных органов. Сенатор отметил успешную работу правоохранителей и ФСБ по выявлению и предотвращению возможных террористических актов на территории Крыма.
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