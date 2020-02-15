Пограничники задержали украинских браконьеров в Азовском море

Пограничники из управления крымского ФСБ задержали в Азовском море четырех граждан Украины. Они находились на маломерном судне. По данным пограничников, документы, удостоверяющие личности браконьеров, а также разрешение на вылов биоресурсов и регистрацию судна отсутствовали, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ по Крыму.

Сообщается, что капитан судна не отреагировал на требование пограничного наряда остановиться и попытался скрыться.