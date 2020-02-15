Пограничники задержали украинских браконьеров в Азовском море

15 февраля 202014:21

Пограничники из управления крымского ФСБ задержали в Азовском море четырех граждан Украины. Они находились на маломерном судне. По данным пограничников, документы, удостоверяющие личности браконьеров, а также разрешение на вылов биоресурсов и регистрацию судна отсутствовали, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ по Крыму.

Сообщается, что капитан судна не отреагировал на требование пограничного наряда остановиться и попытался скрыться.

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«В ходе осмотра плавсредства выявлены более 290 экз. камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставная сеть», — сообщают в ФСБ.

В настоящее время судно и браконьеры транспортированы в Керчь для дальнейшего разбирательства.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму российского гражданина, который собирался устроить взрыв в одном из административных зданий на полуострове. Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что подобных экстремистов на полуострове мало и их с успехом вычисляют сотрудники правоохранительных органов. Сенатор отметил успешную работу правоохранителей и ФСБ по выявлению и предотвращению возможных террористических актов на территории Крыма.

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ФОТО: РИА Новости/Юрий Сомов
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