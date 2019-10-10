В Крыму задержан готовивший теракт россиянин

В Крыму задержан россиянин, готовивший теракт в одном из административных зданий, пишет ТАСС.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанный придерживается нацистской идеологии, а также является членом украинских экстремистских организаций, отмечает телеканал «360». В гараже у мужчины, как пишет «Свободная пресса», были найдены самодельная взрывчатка и компоненты для изготовления аналогичных взрывчатых устройств.

По факту заведено уголовное дело о подготовке теракта. Напомним, в начале октября НСН писала, что российские спецслужбы сумели предотвратить в текущем году четыре теракта в крупных городах – Воронеже, Владимире, Туле и Тамбове. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе выездного совещания в Туле по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе.

