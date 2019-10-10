Сенатор подтвердил наличие украинских экстремистов в Крыму

10 октября 201916:01
Екатерина Клепко

В эфире НСН сенатор от Крыма заявил что, люди желающие отделения Крыма от России зачастую неадекватны.

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму российского гражданина, который собирался устроить взрыв в одном из административных зданий на полуострове. Отмечается, что подозреваемый оказался членом украинских экстремистских организаций и приверженцем нацистской идеологии.

Член Совета Федерации от республики Крым в эфире НСН заявил, что подобных экстремистов на полуострове мало и их с успехом вычисляют сотрудники правоохранительных органов.

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«Таких организаций в Крыму немного. Они, безусловно, есть, но это зачастую не вполне адекватные люди, которые объективно не оценивают ситуацию, которые не хотят мириться с совершенно справедливым решением крымчан по воссоединению Крыма с Россией. Угрозу они, конечно представляют, но я бы не преувеличивал. Наши правоохранительные органы, прежде всего ФСБ, работают очень успешно над выявлением и предотвращением возможных террористических актов на территории Крыма», - рассказал Цеков.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанный мужчина хранил в своём гараже самодельное взрывное устройство, компоненты для него и бутылки с зажигательной смесью.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в 2019 году выявили террористические ячейки в 17 регионах России.

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ФОТО: РИА Новости//Андрей Стенин
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