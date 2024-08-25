ВСУ атаковали Шебекинский и Грайворонский округа Белгородской области
Атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись Шебекинский и Грайворонский городские округа Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
В селе Муром Шебекинского округа дрон ударил по легковому автомобилю. Машина получила серьезные повреждения.
В Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка в результате падения боеприпаса в четырех домах разбиты окна и посечены заборы.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Последствия атак уточняются.
Ранее в результате удара беспилотника по селу Соловьевка Белгородской области погиб мужчина, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru