ВСУ атаковали Шебекинский и Грайворонский округа Белгородской области

Атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись Шебекинский и Грайворонский городские округа Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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В селе Муром Шебекинского округа дрон ударил по легковому автомобилю. Машина получила серьезные повреждения.

В Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка в результате падения боеприпаса в четырех домах разбиты окна и посечены заборы.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Последствия атак уточняются.

Ранее в результате удара беспилотника по селу Соловьевка Белгородской области погиб мужчина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Гладков
ТЕГИ:ВСУУкраинаБелгородская область

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