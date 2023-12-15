Украина ударила по Мариуполю дальнобойными ракетами
15 декабря 202304:02
Украинская армия ударила по Мариуполю дальнобойными ракетами, сообщает «Газета.ру».
Три ракеты прилетели с северо-запада.
Ранее в Киеве заявили, что украинские Вооруженные силы не могут противостоять армии России из-за превосходства ее вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru