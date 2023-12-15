Украина ударила по Мариуполю дальнобойными ракетами

Украинская армия ударила по Мариуполю дальнобойными ракетами, сообщает «Газета.ру».

На Украине не исключили поражение в случае задержки помощи со стороны США

Три ракеты прилетели с северо-запада.

Ранее в Киеве заявили, что украинские Вооруженные силы не могут противостоять армии России из-за превосходства ее вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраинаМариуполь

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