На Украине не исключили поражение в случае задержки помощи со стороны США

Об этом он сообщил во время выступления в Институте мира в Вашингтоне. По его словам, в настоящее время украинская армия проводит в основном оборонительные операции, а наступательные только по отдельным направлениям.

ВСУ столкнулись с трудностями из-за того количества сил, которые сконцентрировала РФ в зоне боевых действий.

Россия по-прежнему готова к переговорам с украинской стороной по урегулированию конфликта, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

