На Украине не исключили поражение в случае задержки помощи со стороны США
Украина может проиграть в конфликте с Россией, если произойдут новые задержки с выделением помощи со стороны Вашингтона, сообщает РБК со ссылкой на заявление главы офиса украинского президента Андрея Ермака.
Об этом он сообщил во время выступления в Институте мира в Вашингтоне. По его словам, в настоящее время украинская армия проводит в основном оборонительные операции, а наступательные только по отдельным направлениям.
ВСУ столкнулись с трудностями из-за того количества сил, которые сконцентрировала РФ в зоне боевых действий.
Россия по-прежнему готова к переговорам с украинской стороной по урегулированию конфликта, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru