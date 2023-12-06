На Украине не исключили поражение в случае задержки помощи со стороны США

Украина может проиграть в конфликте с Россией, если произойдут новые задержки с выделением помощи со стороны Вашингтона, сообщает РБК со ссылкой на заявление главы офиса украинского президента Андрея Ермака.

СМИ: РФ допускает переговоры с Украиной в западной стране

Об этом он сообщил во время выступления в Институте мира в Вашингтоне. По его словам, в настоящее время украинская армия проводит в основном оборонительные операции, а наступательные только по отдельным направлениям.

ВСУ столкнулись с трудностями из-за того количества сил, которые сконцентрировала РФ в зоне боевых действий.

Россия по-прежнему готова к переговорам с украинской стороной по урегулированию конфликта, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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