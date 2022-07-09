Украина отключила Запорожскую область от газоснабжения

По данным главы Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Евгения Балицкого, газопровод не поврежден.

«Мы понимаем, нас отключили. Киевский режим не нуждается в Запорожской области, ни в людях, ни в области. Это их методы, которыми они действовали и в Крыму. Методы геноцида, — отключая людям воду, газ, электричество», — написал он в Telegram-канале.

Власти Запорожской области обратились к российскому правительству за помощью в чрезвычайной ситуации.

Ранее глава Министерства информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили отпор при попытке перейти в контрнаступление в Запорожской области, сообщает ТАСС.

