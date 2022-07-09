Украина отключила Запорожскую область от газоснабжения

Украина перекрыла газопровод на территории к северу от Орехова и отключила жителей Запорожской области от газоснабжения. Об этом написал заместитель начальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов в своем Telegram-канале.

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По данным главы Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Евгения Балицкого, газопровод не поврежден.

«Мы понимаем, нас отключили. Киевский режим не нуждается в Запорожской области, ни в людях, ни в области. Это их методы, которыми они действовали и в Крыму. Методы геноцида, — отключая людям воду, газ, электричество», — написал он в Telegram-канале.

Власти Запорожской области обратились к российскому правительству за помощью в чрезвычайной ситуации.

Ранее глава Министерства информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили отпор при попытке перейти в контрнаступление в Запорожской области, сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости//Константин Михальчевский
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