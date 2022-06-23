Песков ответил на вопрос об упразднении границы России с Запорожской областью

Комментируя слова члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова он отметил, что говорить об этом некорректно.

«По всей видимости, это не совсем корректная постановка вопроса... Об этом речи не идёт», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Рогов заявил, что государственной границы между исторически русскими освобождёнными регионами юга Украины и Россией быть не должно, сообщает RT.