Украина обстреляла район центрального рынка в Шебекино


Утром 1 октября украинская армия обстреляла район центрального рынка в Шебекино, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков: в Шебекинском округе сбиты три воздушные цели

Согласно предварительным данным, есть трое пострадавших. Бригадой Медики госпитализировали женщину с осколочными ранениями шеи. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног.

Из-за обстрела повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля.

Ранее украинские беспилотники уничтожены над Смоленском и Краснодарским краем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаОбстрелШебекино

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