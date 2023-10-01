Украина обстреляла район центрального рынка в Шебекино
1 октября 202309:21
Утром 1 октября украинская армия обстреляла район центрального рынка в Шебекино, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Согласно предварительным данным, есть трое пострадавших. Бригадой Медики госпитализировали женщину с осколочными ранениями шеи. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног.
Из-за обстрела повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля.
Ранее украинские беспилотники уничтожены над Смоленском и Краснодарским краем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru