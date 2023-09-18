Гладков: в Шебекинском округе сбиты три воздушные цели

Минцифры: Онлайн-данные в «Госуслугах» не заменят бумажных документов Представитель МИД Захарова назвала «игрищами» иски Киева в ВТО против Венгрии, Польше и Словакии Создательница финпирамиды похитила 68 млн руб. Пожар тушат на заводе по производству металлоконструкций под Псковом «Нефтехимик» установил антирекорд в КХЛ