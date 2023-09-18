Гладков: в Шебекинском округе сбиты три воздушные цели
18 сентября 202323:56
Система противовоздушной обороны сработала в Шебекинском городском округе, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
На подлете к Шебекино сбиты три воздушные цели. По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил Гладков.
Повреждена линия электропередачи. В ближайшее время аварийные службы начнут устранять последствия, отметил губернатор.
В воскресенье силы ПВО сбили два беспилотника над юго-западной частью Крыма. Пострадавших и разрушений нет, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru