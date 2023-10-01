Украинские беспилотники уничтожены над Смоленском и Краснодарским краем
1 октября 202309:12
Средства противовоздушной обороны и РЭБ подавили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Смоленском, сообщил в Telegram губернатор Смоленской области Василий Анохин.
По его словам, пострадавших нет.
Кроме того, российские средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Краснодарского края. Сбитый объект был самолетного типа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru