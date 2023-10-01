Украинские беспилотники уничтожены над Смоленском и Краснодарским краем

Средства противовоздушной обороны и РЭБ подавили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Смоленском, сообщил в Telegram губернатор Смоленской области Василий Анохин.

В Белгородской области беспилотник сбросил бомбу на автомобили

По его словам, пострадавших нет.

Кроме того, российские средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Краснодарского края. Сбитый объект был самолетного типа.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ПВОУкраинаБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры