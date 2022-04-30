Курский губернатор успокоил жителей региона по поводу громких «хлопков»
Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале разъяснил причины громких «хлопков», о которых сообщали жители разных районов приграничного региона.
«Видел сообщения, что многие слышали громкий звук. Спешу успокоить: это наш самолет преодолел звуковой барьер, все спокойно. Никаких обстрелов нет, в Курчатове атомная станция работает в штатном режиме», — рассказал Роман Старовойт во время поездки в парк птиц в Курчатове.
Он также отметил, что Роспотребнадзор выдал Курчатовскому парку птиц бессрочную лицензию, которая позволит продолжить работу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru