Курский губернатор успокоил жителей региона по поводу громких «хлопков»

«Видел сообщения, что многие слышали громкий звук. Спешу успокоить: это наш самолет преодолел звуковой барьер, все спокойно. Никаких обстрелов нет, в Курчатове атомная станция работает в штатном режиме», — рассказал Роман Старовойт во время поездки в парк птиц в Курчатове.

Он также отметил, что Роспотребнадзор выдал Курчатовскому парку птиц бессрочную лицензию, которая позволит продолжить работу.

