Экс-советник министра отказался признать разбившийся в Иране Boeing ненадежным

Экс-советник министра транспорта РФ, Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН отметил, что эти случаи не говорят о надежности или ненадежности самолетов Boeing 737 в целом.

«Boeing 737 – самый массовый по количеству выпущенных самолетов в мире. Поэтому количество аварий, естественно, больше, чем среди самолетов, выпускающихся сериями по 100-200 единиц. Они эксплуатируются очень много, так что нагрузка на них большая. Если взять коэффициент полезного действия, то за счет миллионов сделанных вылетов количество катастроф получается мизерное», - заявил он.

По собственным данным компании Boeing, на ноябрь 2019 года насчитывалось 10,5 тысяч самолетов семейства 737.

Что касается крушения самолета в Тегеране, то возникает вопрос, почему не сработала контурная противопожарная система, добавил Толбоев.

Авиакатастрофа в Иране унесла 177 жизней. В числе погибших – украинский экипаж самолета. Представитель МАУ заявил, что пилоты были опытными, а сам самолет эксплуатировался с 2016 года.

Ранее заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН усомнился в версии технической неисправности разбившегося в Иране «Боинга». По его словам, самолет вполне мог маневрировать на одном двигателе после отказа второго, но этого почему-то не произошло.

