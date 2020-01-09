Экс-советник министра отказался признать разбившийся в Иране Boeing ненадежным
Герой России, экс-советник министра транспорта РФ рассказал НСН, почему самолеты Boeing падают чаще остальных.
Самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing 737-800 потерпел крушение в Иране из-за технической неисправности – предположительно, из-за пожара в одном из двигателей. Такую версию выдвинули власти Ирана и источник Reuters в спецслужбах Канады. Это далеко не первое крушение самолетов семейства Boeing 737. Так, например, 29 октября 2018 года под Джакартой и 10 марта 2019 года во время полета из Эфиопии в Кению разбились самолеты Boeing 737 MAX. После этого всю линейку отстранили от выполнения рейсов.
Экс-советник министра транспорта РФ, Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН отметил, что эти случаи не говорят о надежности или ненадежности самолетов Boeing 737 в целом.
«Boeing 737 – самый массовый по количеству выпущенных самолетов в мире. Поэтому количество аварий, естественно, больше, чем среди самолетов, выпускающихся сериями по 100-200 единиц. Они эксплуатируются очень много, так что нагрузка на них большая. Если взять коэффициент полезного действия, то за счет миллионов сделанных вылетов количество катастроф получается мизерное», - заявил он.
По собственным данным компании Boeing, на ноябрь 2019 года насчитывалось 10,5 тысяч самолетов семейства 737.
Что касается крушения самолета в Тегеране, то возникает вопрос, почему не сработала контурная противопожарная система, добавил Толбоев.
Авиакатастрофа в Иране унесла 177 жизней. В числе погибших – украинский экипаж самолета. Представитель МАУ заявил, что пилоты были опытными, а сам самолет эксплуатировался с 2016 года.
Ранее заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН усомнился в версии технической неисправности разбившегося в Иране «Боинга». По его словам, самолет вполне мог маневрировать на одном двигателе после отказа второго, но этого почему-то не произошло.
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