Иран сообщил о причинах крушения «Боинга» в Тегеране

Власти Ирана сообщили о предварительных причинах крушения украинского «Боинга» в Тегеране. В опубликованном отчете говорится, что пассажирский самолет поднялся на высоту 8 тыс. футов, затем пропадает с радаров, происходит столкновения с землей и разрушение. При этом никаких сигналов бедствия экипаж лайнера не подавал. Отмечается также, что самолет пытался вернуться в аэропорт вылета, пишет «Газета.ру».

В отчете также говорится, что очевидцы сообщили о том, что на борту начался пожар, а после столкновения самолета с землей произошел взрыв, передает телеканал «360».

Известно, что черные ящики переданы на расшифровку, они повреждены. Обломки самолета также собраны и отправлены на экспертизу.

Катастрофа произошла 8 января. Boeing 737 направлялся из Тегерана в Киев. Он потерпел крушение через две минуты после взлета. На борту находились 177 человек, все они погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января траур на территории страны. В катастрофе погибли граждане разных стран, в том числе 11 украинцев, двое из которых пассажиры и девять членов экипажа.

Ранее авиаэксперты в эфире НСН усомнились в неисправности рухнувшего в Иране Boeing 737.



