Украина из «Градов» повторно обстреляла город в Белгородской области

Украина повторно обстреляла белгородский город Шебекино 11 февраля, в субботу. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков сообщил о потерях в Шебекино после обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли Шебекино из «Градов», пострадавших нет, уточнил глава региона.»

Повторный обстрел из "Градов" города Шебекино. Самое главное - пострадавших нет. Снаряды попали на территорию частного домовладения, есть повреждения фасада, кровли и окон, а также хозпостройки. Еще один снаряд прилетел в нежилое домовладение, в результате чего дача загорелась», - рассказал Гладков.

Устранением последствий обстрела ВСУ на месте занимаются оперативные службы.

Этот обстрел ВСУ территории Белгородской области стал третьим за сутки.

Ранее Гладков рассказал о троих раненых после обстрела ВСУ города Шебекино и последствиях обстрела села Муром Шебекинского городского округа в Белгородской области.

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ФОТО:telegram.org/z
ТЕГИ:БелгородГубернаторОбстрелВСУ
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