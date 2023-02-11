Украина из «Градов» повторно обстреляла город в Белгородской области

ВСУ обстреляли Шебекино из «Градов», пострадавших нет, уточнил глава региона.»

Повторный обстрел из "Градов" города Шебекино. Самое главное - пострадавших нет. Снаряды попали на территорию частного домовладения, есть повреждения фасада, кровли и окон, а также хозпостройки. Еще один снаряд прилетел в нежилое домовладение, в результате чего дача загорелась», - рассказал Гладков.

Устранением последствий обстрела ВСУ на месте занимаются оперативные службы.

Этот обстрел ВСУ территории Белгородской области стал третьим за сутки.

Ранее Гладков рассказал о троих раненых после обстрела ВСУ города Шебекино и последствиях обстрела села Муром Шебекинского городского округа в Белгородской области.