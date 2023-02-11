Украина из «Градов» повторно обстреляла город в Белгородской области
Украина повторно обстреляла белгородский город Шебекино 11 февраля, в субботу. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
ВСУ обстреляли Шебекино из «Градов», пострадавших нет, уточнил глава региона.»
Повторный обстрел из "Градов" города Шебекино. Самое главное - пострадавших нет. Снаряды попали на территорию частного домовладения, есть повреждения фасада, кровли и окон, а также хозпостройки. Еще один снаряд прилетел в нежилое домовладение, в результате чего дача загорелась», - рассказал Гладков.
Устранением последствий обстрела ВСУ на месте занимаются оперативные службы.
Этот обстрел ВСУ территории Белгородской области стал третьим за сутки.
Ранее Гладков рассказал о троих раненых после обстрела ВСУ города Шебекино и последствиях обстрела села Муром Шебекинского городского округа в Белгородской области.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+12 845 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 258 / сут.
- Бербок признала ошибкой свои слова «о войне против России»
- Украина из «Градов» повторно обстреляла город в Белгородской области
- Рогов заявил о скоплении 20-тысячной группировки ВСУ в Запорожской области
- После землетрясения в Турции засняли разлом шириной свыше 200 метров
- Гладков сообщил о потерях в Шебекино после обстрела ВСУ
- Переговоры без условий? Россия и Запад обмениваются сигналами о готовности к диалогу по Украине
- Белгородская область второй раз за сутки попала под обстрел ВСУ
- Собянин рассказал о возрождении легендарного стадиона «Авангард»
- Генерал ФСБ рассказал, как ВСУ получают данные о военных операциях РФ
- Медведев предрек исчезновение европейской цивилизации из-за США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru