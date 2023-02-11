Гладков сообщил о потерях в Шебекино после обстрела ВСУ

Под обстрел ВСУ попал город Шебекино, пострадали трое мужчин, рассказал о последствиях удара Украины по Шебекинскому округу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 11 февраля, в субботу.

Белгородская область второй раз за сутки попала под обстрел ВСУ

«По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу, состояние раненых легкой и средней степени тяжести», - уточнил глава региона в Telegram-канале.

По данным губернатора, есть повреждения на местном промышленном предприятии, пострадали также автобусная остановка и несколько автомобилей.

«Три прилета пришлись на территорию промышленного предприятия, есть разрушения в одном из корпусов, выбиты окна. Также один снаряд прилетел в остановочный павильон. Есть повреждения в 3 машинах», - сообщил Гладков.

В настоящее время глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов и все оперативные службы работают на месте.

Ранее Гладков рассказал, что под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа в Белгородской области. Пострадавших нет.

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ФОТО: telegram.org/vvgladkov
ТЕГИ:ПострадавшиеВСУОбстрелГубернаторБелгород
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