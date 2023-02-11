Беспилотники совершили атаку на инфраструктурный объект в Белгородской области

Беспилотники совершили атаку на инфраструктурный объект в Белгородской области. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект», - написал он.

По словам главы Белгородской области, жертв и пострадавших нет.

«Оперативные службы выехали на место для устранения последствий», - пояснил Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что система ПВО сбила врегионе три ракеты, передает НСН.

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
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