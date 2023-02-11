Беспилотники совершили атаку на инфраструктурный объект в Белгородской области
Беспилотники совершили атаку на инфраструктурный объект в Белгородской области. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект», - написал он.
По словам главы Белгородской области, жертв и пострадавших нет.
«Оперативные службы выехали на место для устранения последствий», - пояснил Гладков.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что система ПВО сбила врегионе три ракеты, передает НСН.
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