Украина хочет провести расшифровку «черных ящиков» «Боинга» в Киеве
На Украине заявили о намерении провести в Киеве расшифровку «черных ящиков» потерпевшего крушение в Иране "Боинга". Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.
По словам министра, в настоящее время вопрос о месте расшифровки «черных ящиков» еще не решен. Также Пристайко отметил, что Украина желает провести расшифровку в Киеве.
Самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился вскоре после взлета 8 января. По официальным данным, погибли все 176 человек, большинство из которых был гражданами Ирана и Канады.
Накануне Newsweek со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что причиной крушение самолета стало попадание в него ракеты иранской ПВО. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН исключил эту версию.
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