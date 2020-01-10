Украина хочет провести расшифровку «черных ящиков» «Боинга» в Киеве

На Украине заявили о намерении провести в Киеве расшифровку «черных ящиков» потерпевшего крушение в Иране "Боинга". Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.

По словам министра, в настоящее время вопрос о месте расшифровки «черных ящиков» еще не решен. Также Пристайко отметил, что Украина желает провести расшифровку в Киеве.