Иран готов отправить черные ящики украинского «Боинга» в Россию
Черные ящики разбившегося под Тегераном украинского «Боинга» могут быть отправлены в Россию. Как сообщается в Twitter Arab News, с таким заявлением выступили в организации гражданской авиации Ирана. Там подчеркнул, что в том случае, если иранские специалисты не смогут самостоятельно расшифровать бортовые самописцы, то они могут быть отправлены в Россию, Украину, Францию и Канаду.
Напомним, инцидент произошёл утром 8 января. Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана, пишет RT. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.
Ранее НСН писала, что разведывательные службы Канады и ее союзников располагают данными о том, что самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был сбит в Иране ракетой класса «земля-воздух». Такое заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он считает произошедшее трагедией и уверен в том, что необходимо провести тщательное расследование ЧП.
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