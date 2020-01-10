Иран готов отправить черные ящики украинского «Боинга» в Россию

Напомним, инцидент произошёл утром 8 января. Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана, пишет RT. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

Ранее НСН писала, что разведывательные службы Канады и ее союзников располагают данными о том, что самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был сбит в Иране ракетой класса «земля-воздух». Такое заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он считает произошедшее трагедией и уверен в том, что необходимо провести тщательное расследование ЧП.

