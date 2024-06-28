Мужа Блиновской объявили розыск из-за неявки к следователю
Мужа блогера Елены Блиновской предпринимателя Алексея Блиновского объявили в розыск из-за неявки к следователю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее карточка Блиновского появилась в базе розыска МВД, отмечалось, что мужчину разыскивают «по статье УК».
Как отметил собеседник ТАСС, супруга «королевы марафонов» объявили в федеральный розыск в связи с неявкой к следователю по дело о неуплате налогов.
Сейчас Алексей Блиновский участвует в специальной военной операции в составе штурмового подразделения, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru