Мужа Блиновской объявили розыск из-за неявки к следователю

Мужа блогера Елены Блиновской предпринимателя Алексея Блиновского объявили в розыск из-за неявки к следователю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужа Блиновской объявили в розыск

Ранее карточка Блиновского появилась в базе розыска МВД, отмечалось, что мужчину разыскивают «по статье УК».

Как отметил собеседник ТАСС, супруга «королевы марафонов» объявили в федеральный розыск в связи с неявкой к следователю по дело о неуплате налогов.

Сейчас Алексей Блиновский участвует в специальной военной операции в составе штурмового подразделения, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС
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