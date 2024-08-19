Учёные предсказали, что за землетрясением на Камчатке последует еще более сильное

Они пояснили, что произошедшее накануне землетрясение был зафиксировано в районе Авачинского залива, который является частью протяжённой сейсмической бреши, в которой, по оценкам ученых, накопилась сейсмическая энергия, достаточная для землетрясения с магнитудой 8,5-8,7. Поэтому произошедшее землетрясение может стать форшоком аналогичного и даже более мощного землетрясения в этом районе, передает aif.ru.

По словам специалистов, вероятность сейсмических событий в радиусе 450 километров от Петропавловска-Камчатского повышена вплоть до 22 августа.

Утром в прошедшее воскресенье у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7.2. Очаг находился на глубине 44 километра и на расстоянии 115 километров от Петропавловска-Камчатского. Жертв не было. Обошлось также без цунами. Телеграм-каналы сообщили, что более 20 домов получили повреждения, в том числе инфекционная больница и роддом. Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщал о вероятности повторных толчков (афтершоков), но они будут не такими сильными.

