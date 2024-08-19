Учёные предсказали, что за землетрясением на Камчатке последует еще более сильное
Случившееся утром 18 августа землетрясение на Камчатке может быть форшоком, предвестником более мощного события. Такой прогноз сделали специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
По мнению ученых, магнитуда будущего землетрясения может достигнуть почти 9.
Они пояснили, что произошедшее накануне землетрясение был зафиксировано в районе Авачинского залива, который является частью протяжённой сейсмической бреши, в которой, по оценкам ученых, накопилась сейсмическая энергия, достаточная для землетрясения с магнитудой 8,5-8,7. Поэтому произошедшее землетрясение может стать форшоком аналогичного и даже более мощного землетрясения в этом районе, передает aif.ru.
По словам специалистов, вероятность сейсмических событий в радиусе 450 километров от Петропавловска-Камчатского повышена вплоть до 22 августа.
Утром в прошедшее воскресенье у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7.2. Очаг находился на глубине 44 километра и на расстоянии 115 километров от Петропавловска-Камчатского. Жертв не было. Обошлось также без цунами. Телеграм-каналы сообщили, что более 20 домов получили повреждения, в том числе инфекционная больница и роддом. Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщал о вероятности повторных толчков (афтершоков), но они будут не такими сильными.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Учёные предсказали, что за землетрясением на Камчатке последует еще более сильное
- Умер телеведущий Фил Донахью
- В Оренбурге запретили усыплять бродячих собак, не нашедших хозяев
- Число пострадавших пожарных при пожаре под Ростовом увеличилось до 41
- Сурганова пожелала «Ночным снайперам» вдохновения и полных стадионов
- Адвокат Тарнопольская назвала высокой вероятность банкротства Блиновской
- РФ поможет лицам, разделяющим российские духовно-нравственные ценности
- Мошенники стали представляться медработниками
- В саду «Эрмитаж» пройдет музыкальный фестиваль «Солома»
- Хозяин похищенного в Химках спаниеля рассказал о ложной наводке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru