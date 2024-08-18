На Камчатке свыше 20 домов получили повреждения в результате землетрясения
На Камчатке в результате землетрясения, которое произошло 18 августа, более 20 домов получили повреждения. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным источника, среди поврежденных зданий также инфекционная больница и роддом. Отмечается, что в них необходимо будет провести косметический ремонт. Пострадавших нет.
Накануне у берегов Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 7 баллов. Людям пришлось покинуть свои дома. При этом сразу после основного землетрясения на Камчатке произошла серия афтершоков магнитудой примерно в 4,5 балла.
17 августа землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло близ Петропавловска-Камчатского, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее «Известия» сообщили, что в районе побережья Тайваня была зарегистрирована серия землетрясений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мошенники обманули Ирину Хакамаду на 400 тыс. рублей
- Суд арестовал счета главы взорвавшегося склада в Сергиевом Посаде
- На Камчатке свыше 20 домов получили повреждения в результате землетрясения
- СМИ: Сотни россиян застряли в аэропорту Хургады на 10 часов
- Умер актер Ален Делон
- Заведено дело по факту мошенничества при реализации нацпроекта в сфере образования
- Пойман похищавший мирных жителей в Курской области боец ВСУ
- В Китае хотят создать установку по доставке ресурсов с Луны на Землю
- Трамп: Харрис из-за своего сумасшедшего смеха избегает общения с журналистами
- Украина атаковала нефтебазу в Ростовской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru