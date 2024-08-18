На Камчатке свыше 20 домов получили повреждения в результате землетрясения

На Камчатке в результате землетрясения, которое произошло 18 августа, более 20 домов получили повреждения. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным источника, среди поврежденных зданий также инфекционная больница и роддом. Отмечается, что в них необходимо будет провести косметический ремонт. Пострадавших нет.

Накануне у берегов Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 7 баллов. Людям пришлось покинуть свои дома. При этом сразу после основного землетрясения на Камчатке произошла серия афтершоков магнитудой примерно в 4,5 балла.

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17 августа землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло близ Петропавловска-Камчатского, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее «Известия» сообщили, что в районе побережья Тайваня была зарегистрирована серия землетрясений.

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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю
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