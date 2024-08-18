Мощное землетрясение произошло на Камчатке
18 августа 202401:01
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, сообщает РИА Новости.
Его магнитуда составила 7,0. Эпицентр находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана.
Подземные толчки ощущались в ряде населенных пунктов силой от пяти до семи баллов. В настоящее время спасатели обследуют здания.
После этого произошло повторное землетрясение магнитудой 4,7. Затем последовала серия афтершоков.
Ранее в Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru