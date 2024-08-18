Мощное землетрясение произошло на Камчатке

Его магнитуда составила 7,0. Эпицентр находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана.

Подземные толчки ощущались в ряде населенных пунктов силой от пяти до семи баллов. В настоящее время спасатели обследуют здания.

После этого произошло повторное землетрясение магнитудой 4,7. Затем последовала серия афтершоков.

Ранее в Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

