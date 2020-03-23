Названа опасность произошедшего в Хорватии землетрясения
Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин в эфире НСН назвал опасным не силу толчков, а расположением эпицентра.
В Загребе (Хорватия) 22 марта произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в семи километрах севернее хорватской столицы. Премьер-министр страны Андрей Пленкович назвал это землетрясение сильнейшим за 140 лет.
Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин в эфире НСН объяснил, что самым страшным в данной ситуации было не количество баллов, а то, что землетрясение произошло фактически в городе.
«Хорватия действительно относится к достаточно высокоактивному сейсмическому региону, но, это конечно не Италия, Хорватия западнее расположена, поэтому активность ниже. И тем менее, достаточно сильные землетрясения там происходят. Но понимаете, когда землетрясение происходит вблизи города, то даже не очень сильные толчки могут вызвать достаточно серьезные разрушения», – разъясняет эксперт.
Шебалин также рассказал, что по всей планете в данный момент сильных изменений не происходит. И вспомнил про некое увеличение активности на рубеже тысячелетий.
«Было землетрясение в декабре 2004 года в Индонезии, потом в 2010 году в Чили, в 2011 – в Японии, и во всех случаях магнитудой девять. А они такой силой обычно происходят не чаще одного раза в несколько десятков лет. А тут сразу три в течение менее десяти лет. Наиболее сильные землетрясения всегда происходят вдоль побережья Тихого океана. Но когда и где будет следующее землетрясение – не скажу», – отмечает ученый.
С наступлением 2020 года, помимо Хорватии, в других странах тоже произошли землетрясения. Так, на прошлой неделе в Италии были зафиксированы толчки магнитудой 3,9. А в феврале землетрясение магнитудой 6,1 случилось у берегов российской Камчатки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- СМИ: Правительство отказалось остановить «Платон» по просьбе перевозчиков
- Песков: Самоизоляция для людей старше 65 лет не коснётся Путина
- Песков: «Закрытие» Москвы из-за коронавируса не обсуждается
- Камеры начнут выявлять россиян, использующих телефон за рулем
- Названа опасность произошедшего в Хорватии землетрясения