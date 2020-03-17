На юге Италии произошло землетрясение магнитудой 3,9
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в ночь на вторник в области Калабрия, которая находится на юге Италии. Об этом проинформировал Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.
Сейсмологи рассказали о более десяти подземных толчках. Эпицентр землетрясения находился в Тирренском море близ западного побережья Калабрии на глубине 33 километра от земной поверхности.
Толчки ощутили, в том числе жители крупных городов Козенца, Катандзаро и Реджо-ди-Калабрия. О жертвах и разрушениях ничего не сообщается, передает РИА Новости.
Местные СМИ пишут, что в некоторых населенных пунктах напуганные жители покинули свои дома и провели ночь на улице. Никто не подходил друг к другу ближе, чем на один метр - люди соблюдали рекомендации о мерах по предупреждению нераспространению коронавируса.
Ранее представитель ВОЗ Мелита Вуйнович объяснила высокую смертность итальянцев от коронавируса старением населения. По ее мнению, риск летального исхода при заражении коронавирусом увеличивается с возрастом человека. Кроме того, в Италии оказалось сложно выявить начало эпидемии. Однако данные о повторном инфицировании отсутствуют.
В Италии сейчас инфицированы более 27,9 тысяч человек.
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