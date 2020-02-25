Австрия и Хорватия заявили о больных коронавирусом на своих территориях
Власти Австрии и Хорватии официально заявили о первых случаях заражения коронавирусом на своих территориях. В общей сложности в двух странах обнаружили три случая заражения, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.
Так, двое заразившихся выявлены в Австрии. Это два итальянца, проживающие в провинции Тироль. Предполагается, что они могли заразиться во время посещения итальянской Ломбардии.
Кроме того, хорватский премьер Андрей Пленкович рассказал, что единственный заразившийся в стране госпитализирован в одну из больниц Загреба. Сейчас он помещен в карантин, у него умеренные симптомы, состояние в настоящий момент расценивается как хорошее. При этом Пленкович подчеркнул, что заболевший также недавно ездил в Италию, в Милан.
Напомним, что в самой Италии введен карантин в 12 городах. Чрезвычайные меры предприняты в провинциях Ломбардия и Венето. Число заразившихся в Италии превышает 280 человек – это самое большое количество заразившихся коронавирусом в Европе.
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