У берегов Камчатки произошло землетрясение
На сейсмостанции «Петропавловск» зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1 у берегов российской Камчатки Об этом сообщает РИА Новости.
Эпицентр землетрясения располагался на глубине 66 км в 144 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.
На сейсмостанции агентству сообщили, что местные жители ощутили колебания. В частности, некоторые из них проснулись из-за звона посулы и раскачивания люстр. По местному времени, землетрясение произошло ранним утром в пятницу.
Ранее в феврале сообщалось о землетрясении магнитудой 6,2 в Монголии.
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