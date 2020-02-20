У берегов Камчатки произошло землетрясение

На сейсмостанции «Петропавловск» зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1 у берегов российской Камчатки Об этом сообщает РИА Новости.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 66 км в 144 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.

На сейсмостанции агентству сообщили, что местные жители ощутили колебания. В частности, некоторые из них проснулись из-за звона посулы и раскачивания люстр. По местному времени, землетрясение произошло ранним утром в пятницу.

Ранее в феврале сообщалось о землетрясении магнитудой 6,2 в Монголии.

