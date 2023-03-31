Убившего пенсионерку экс-бойца «Вагнера» арестовали на два месяца

Следствие установило, что 28-летний Россомахин 29 марта в городе Вятские Поляны проник в дом женщины и зарезал ее. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Обвиняемый уже был ранее судим за аналогичное преступление.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал число преступлений зеков после набора в ЧВК «Вагнер».

