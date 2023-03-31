Убившего пенсионерку экс-бойца «Вагнера» арестовали на два месяца

Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Ивана Россомахина арестовали по обвинению в убийстве 85-летней пенсионерки в Кировской области. Об этом сообщает РИА Новости.

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Следствие установило, что 28-летний Россомахин 29 марта в городе Вятские Поляны проник в дом женщины и зарезал ее. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Обвиняемый уже был ранее судим за аналогичное преступление.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал число преступлений зеков после набора в ЧВК «Вагнер».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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