Украинский военный получил 15 лет колонии за расстрел мирного жителя ЛНР

Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 15 годам колонии строго режима украинского военного за расстрел мирного жителя, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, 48-летний Артем Бублик совершил убийство с целью запугать мирных жителей Попасной.

Убийство мирного жителя произошло 5 мая 2022 года.

Ранее глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что были задокументированы до 25 случаев расправы украинскими солдатами над российскими военнопленными, сообщает НСН.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:УбийствоСудВоенныеЛНР

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