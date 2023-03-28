Украинский военный получил 15 лет колонии за расстрел мирного жителя ЛНР
Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 15 годам колонии строго режима украинского военного за расстрел мирного жителя, сообщает РИА Новости.
По версии следствия, 48-летний Артем Бублик совершил убийство с целью запугать мирных жителей Попасной.
Убийство мирного жителя произошло 5 мая 2022 года.
Ранее глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что были задокументированы до 25 случаев расправы украинскими солдатами над российскими военнопленными, сообщает НСН.
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