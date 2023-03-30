Пригожин назвал число преступлений зеков после набора в ЧВК «Вагнер»

«За все время из тысяч тех, кто вышел – всего 20 преступлений. И очень важный момент: эти люди не только совершают их гораздо меньше, чем это было раньше, в десятки раз благодаря тому, что они воевали не погибли куча ваших детей, отцов и мужей, кем бы они ни были», - сказал Пригожин в аудиосообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

Он отметил, что «Вагнер» прекратил набор бойцов с нового года. При этом Пригожин добавил, что его компания готова помогать стражам правопорядка, и в случае необходимости давать любую информацию по каждому бывшему солдату.

«Мы пришлем свою рекрутскую группу, аккуратненько под белы рученьки его заберем и отправим на фронт, туда, где он должен вымещать свою агрессию», - добавил он.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что не собирается учить жизни музыкального продюсера Иосифа Пригожина.

