Убийцу ребёнка в Нарьян-Маре отправили на принудительное лечение

Суд отправил на принудительное лечение в психиатрическом стационаре мужчину, убившего шестилетнего мальчика в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре в октябре 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Следственного комитета

Экспертиза выявила у подсудимого психическое расстройство, напомнили в СК. Специалисты решили, что в момент преступления он не осознавал, что делает.

Убийца — 36-летний местный житель Денис Поздеев. После задержания он утверждал, что решил убить ребёнка для исполнения заклинания о вечной жизни. Выяснилось, что мужчина «выпивал по-тихому» и однажды пытался покончить с собой, но тогда его спасли врачи.

