Кровавое заклинание. Видео признания подозреваемого в убийстве ребёнка в детсаду
Предполагаемый убийца шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара признался, что пошёл на преступление после того как прочитал в купленной книге заклинание про вечную жизнь. По его словам, для того, чтобы обеспечить себе и близким безоблачное существование, ему нужно было убить человека. В сети появилось видео допроса задержанного по горячим следам.
Как сообщает РЕН ТВ, задержанным оказался 36-летний местный житель Денис Поздеев. По его словам, в детский сад его привели галлюцинации. Выяснилось, что подозреваемый состоит на учете как хронический алкоголик.
Поздеев ворвался в группу дошкольного детского учреждения «Сказка» в Нарьян-Маре во время тихого часа и ударил ножом в шею шестилетнего мальчика, который умер от потери крови. Следственный комитет также опубликовал видео допроса задержанного уже в помещении СК.
По предварительным данным, охранник детского сада открыл калитку злоумышленнику дистанционно, приняв за одного из родителей.
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