Кровавое заклинание. Видео признания подозреваемого в убийстве ребёнка в детсаду

Как сообщает РЕН ТВ, задержанным оказался 36-летний местный житель Денис Поздеев. По его словам, в детский сад его привели галлюцинации. Выяснилось, что подозреваемый состоит на учете как хронический алкоголик.

Поздеев ворвался в группу дошкольного детского учреждения «Сказка» в Нарьян-Маре во время тихого часа и ударил ножом в шею шестилетнего мальчика, который умер от потери крови. Следственный комитет также опубликовал видео допроса задержанного уже в помещении СК.

По предварительным данным, охранник детского сада открыл калитку злоумышленнику дистанционно, приняв за одного из родителей.

