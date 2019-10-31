Кровавое заклинание. Видео признания подозреваемого в убийстве ребёнка в детсаду

31 октября 201917:47

Предполагаемый убийца шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара признался, что пошёл на преступление после того как прочитал в купленной книге заклинание про вечную жизнь. По его словам, для того, чтобы обеспечить себе и близким безоблачное существование, ему нужно было убить человека. В сети появилось видео допроса задержанного по горячим следам.

Как сообщает РЕН ТВ, задержанным оказался 36-летний местный житель Денис Поздеев. По его словам, в детский сад его привели галлюцинации. Выяснилось, что подозреваемый состоит на учете как хронический алкоголик.

Поздеев ворвался в группу дошкольного детского учреждения «Сказка» в Нарьян-Маре во время тихого часа и ударил ножом в шею шестилетнего мальчика, который умер от потери крови. Следственный комитет также опубликовал видео допроса задержанного уже в помещении СК.

По предварительным данным, охранник детского сада открыл калитку злоумышленнику дистанционно, приняв за одного из родителей.

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Фото: sledcom.ru
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