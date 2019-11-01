Врачи жалеют, что спасли предполагаемого убийцу мальчика в детсаду Нарьян-Мара

Денис Поздеев, арестованный по подозрению в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара, начал спиваться несколько лет назад, когда у него скончался отец. Как пишет сайт KP.RU, об этом рассказали знакомые 36-летнего мужчины. По их словам, он окончательно «слетел с катушек» осле того как мать съехала от него и умер лучший друг.

При этом, как говорят знающие Поздеева, он никогда не устраивал пьянок на людях – тихо выпивал дома. Не так давно он пытался свести счёты с жизнью – вскрыл себе вены, однако врачи сумели его спасти. Теперь они жалеют об этом. «Знали бы мы, что руки, которые мы зашивали, убьют ребенка... Мы сейчас жалеем, что сохранили ему жизнь», - заявил один из медиков Комсомолке.