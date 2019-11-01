Врачи жалеют, что спасли предполагаемого убийцу мальчика в детсаду Нарьян-Мара
Денис Поздеев, арестованный по подозрению в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара, начал спиваться несколько лет назад, когда у него скончался отец. Как пишет сайт KP.RU, об этом рассказали знакомые 36-летнего мужчины. По их словам, он окончательно «слетел с катушек» осле того как мать съехала от него и умер лучший друг.
При этом, как говорят знающие Поздеева, он никогда не устраивал пьянок на людях – тихо выпивал дома. Не так давно он пытался свести счёты с жизнью – вскрыл себе вены, однако врачи сумели его спасти. Теперь они жалеют об этом. «Знали бы мы, что руки, которые мы зашивали, убьют ребенка... Мы сейчас жалеем, что сохранили ему жизнь», - заявил один из медиков Комсомолке.
Сегодня суд арестовал Поздеева, который заявил ранее на допросе, что пошел на убийство ради исполнения заклинания о вечной жизни.
Как сообщает «Свободная пресса», сегодня же полиция задержала охранника, который впустил злоумышленника на территорию детского сада, приняв за отца одного из детей.
Сотрудник ЧОП открыл калитку дистанционно, не покидая своей комнаты, чтобы поинтересоваться личностью визетёра. Возбуждено также дело о халатности в отношении руководства детсада.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Нарьян-Маре простились с мальчиком, убитым в детсаду
- Люди могут быть заблокированы в горящем доме в центре Москвы. Видео
- МИД РФ призывает к ответу Латвию за снос памятника подводникам
- В Кремле назвали «неудачным» призыв Киева выплатить репарации за Донбасс
- Верховный суд ликвидировал «За права человека» Пономарёва