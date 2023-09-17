У побережья Крыма уничтожены еще четыре беспилотника

Они были самолетного типа. Это произошло над северо-западным и восточным побережьями Крыма.

Как отмечает военное ведомство, пресечена очередная террористическая атака Киева.

До этого над Крымом были уничтожены два дрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

