У побережья Крыма уничтожены еще четыре беспилотника

Российские системы противоракетной обороны уничтожили еще четыре беспилотных летательных аппарата Украины, сообщает Минобороны России.

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Они были самолетного типа. Это произошло над северо-западным и восточным побережьями Крыма.

Как отмечает военное ведомство, пресечена очередная террористическая атака Киева.

До этого над Крымом были уничтожены два дрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ПВОУкраинаБеспилотникиКрым

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