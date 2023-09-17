Рядом с Крымом уничтожены два беспилотника
17 сентября 202303:01
Российские системы противоракетной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата Украины у западного побережья Крыма, сообщает Минобороны России.
Это произошло около 1.15 мск. По данным военного ведомства, Киев планировал совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Дроны были самолетного типа.
Ранее ПВО отразила атаку беспилотного летательного аппарата на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru