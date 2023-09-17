Рядом с Крымом уничтожены два беспилотника

Российские системы противоракетной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата Украины у западного побережья Крыма, сообщает Минобороны России.

В селах Новаяй Таволжанка и Разумное и под Белгородом сбили беспилотник

Это произошло около 1.15 мск. По данным военного ведомства, Киев планировал совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Дроны были самолетного типа.

Ранее ПВО отразила атаку беспилотного летательного аппарата на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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