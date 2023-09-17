Собянин: ПВО отразила атаку беспилотника на Москву

По его словам, это произошло в городском округе Истра. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. На место происшествия работают эксперты.

Ранее российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

