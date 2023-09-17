Собянин: ПВО отразила атаку беспилотника на Москву
17 сентября 202302:29
Российская система противоракетной обороны отразила атаку беспилотного летательного аппарата на Москву, сообщил глава города Сергей Собянин.
По его словам, это произошло в городском округе Истра. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. На место происшествия работают эксперты.
Ранее российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru