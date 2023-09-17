Собянин: ПВО отразила атаку беспилотника на Москву

Российская система противоракетной обороны отразила атаку беспилотного летательного аппарата на Москву, сообщил глава города Сергей Собянин.

В селах Новаяй Таволжанка и Разумное и под Белгородом сбили беспилотник

По его словам, это произошло в городском округе Истра. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. На место происшествия работают эксперты.

Ранее российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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