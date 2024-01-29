Лидер «Коррозии металла» сообщил о своем задержании в Москве

Лидер российской трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий заявил, что его задержали в Москве. Об этом пишет ТАСС.

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По словам музыканта, причиной задержания стал «перформанс с водкой» на премьере фильма «Брат 3» в кинотеатре «Октябрь». Троицкому и другим участникам «Коррозии металла» вменяют распитие спиртных напитков в общественном месте.

При этом музыкант обратил внимание, что в баре кинотеатра свободно продают алкогольные напитки. В правоохранительных органах подтвердили задержание Троицкого, но отказались от дальнейших комментариев.

Ранее «Паука» привлекали к административной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеМузыкантыСергей Паук Троицкий

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