У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 13:02 (16:02 мск) в 320 километрах к юго-западу от населенного пункта Туал в провинции Малуку. Очаг залегал на глубине 140 километров. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Ранее, 8 ноября, землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в Тихом океане в районе южных Курил. Эпицентр находился в 170 километрах восточнее курильского острова Итуруп, передает «Радиоточка НСН».

