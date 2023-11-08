У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 320 километрах от Индонезии. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 13:02 (16:02 мск) в 320 километрах к юго-западу от населенного пункта Туал в провинции Малуку. Очаг залегал на глубине 140 километров. О жертвах и разрушениях не сообщается.
Ранее, 8 ноября, землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в Тихом океане в районе южных Курил. Эпицентр находился в 170 километрах восточнее курильского острова Итуруп, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru