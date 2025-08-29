В Омске в ДТП с пассажирским автобусом пострадали семь человек

Авария с двумя автомобилями и пассажирским автобусом произошла в Омске, есть пострадавшие. Об этом рассказали в управлении МВД по региону.

Накануне вечером машина Toyota RAV4 под управлением 46-летнего мужчины при повороте направо выехала на встречную полосу, столкнулась с Lada Vesta, а затем - с автобусом ЛиАЗ с 44-летним водителем. По данным МВД, пострадали шестеро, в том числе двое несовершеннолетних.

Позднее в УМВД уточнили, что в результате ДТП получили травмы семь человек. Пострадали водители иномарки и автобуса, пять пассажиров транспортного средства: три женщины, 16-летняя девушка и 17-летний парень.

«Водитель Toyota госпитализирован, остальные - после осмотра медиков отпущены на амбулаторное лечение», - указали правоохранители.

Ранее в Перми скорая помощь столкнулась с автомобилем MAN, пострадали два фельдшера, пишет Ura.ru.

