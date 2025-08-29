СМИ: Западный контингент на Украине могут составить силы Франции и Британии

Вооруженные силы Франции и Великобритании могут составить основу иностранного военного контингента на Украине, отправку которого продвигают страны Запада. Об этом пишет Politico.

По данным источников издания, Париж и Лондон добиваются от союзников участия в предоставлении военных ресурсов. Они оказывают давление на партнеров.

Между тем в МИД Китая опровергли слухи о якобы готовности Пекина направить миротворческие силы на Украину, пишет 360.ru.

