СМИ: Западный контингент на Украине могут составить силы Франции и Британии
29 августа 202509:22
Вооруженные силы Франции и Великобритании могут составить основу иностранного военного контингента на Украине, отправку которого продвигают страны Запада. Об этом пишет Politico.
По данным источников издания, Париж и Лондон добиваются от союзников участия в предоставлении военных ресурсов. Они оказывают давление на партнеров.
Между тем в МИД Китая опровергли слухи о якобы готовности Пекина направить миротворческие силы на Украину, пишет 360.ru.
