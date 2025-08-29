Журналиста Херша внесли в базу «Миротворца»

Американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», запрещенного и заблокированного в России. Соответствующие данные размещены на украинском ресурсе.

Херш попал в базу в том числе из-за «участия в актах гуманитарной агрессии» против Украины.

Журналист в 2023 году заявил, что Россия и Украина тайно ведут переговоры об урегулировании конфликта и обсуждают вопрос фиксации границ, напоминает Ura.ru. Позднее Херш рассказал, что президента Украины Владимира Зеленского могут заменить в течение года.

ФОТО: РИА Новости
