Журналиста Херша внесли в базу «Миротворца»
Американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», запрещенного и заблокированного в России. Соответствующие данные размещены на украинском ресурсе.
Херш попал в базу в том числе из-за «участия в актах гуманитарной агрессии» против Украины.
Журналист в 2023 году заявил, что Россия и Украина тайно ведут переговоры об урегулировании конфликта и обсуждают вопрос фиксации границ, напоминает Ura.ru. Позднее Херш рассказал, что президента Украины Владимира Зеленского могут заменить в течение года.
