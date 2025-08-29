Три россиянки прошли в третий круг US Open
Три теннисистки из России прошли в третий круг Открытого чемпионата США (US Open) и продолжат борьбу в рамках турнира.
Так, в матчах второго круга Мирра Андреева одержала победу над соотечественницей Анастасией Потаповой, Екатерина Александрова обыграла теннисистку из Китая Ван Синьюй, Анна Калинская выиграла у представительницы Казахстана Юлии Путинцевой.
В третьем круге Андреева встретится с американкой Тейлор Таунсенд, Александрова - с немкой Лаурой Зигемунд, Калинская - с польской теннисисткой Игой Свентек.
Между тем россиянина Даниила Медведева, покинувшего US Open после первого круга, оштрафовали на 42,5 тысячи долларов за поведение во время матча, пишет 360.ru.
