В Петербурге три человека пострадали при наезде катера на бревно
Катер наехал на бревно в реке Малой Невке в Санкт-Петербурге, пострадали три человека. Об этом рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел 28 августа. По предварительным данным, маломерное судно типа «Афалина» совершило навал на бревно в акватории у Лазаревского моста. Катер был частично затоплен.
«Трое пассажиров госпитализированы», - указали в пресс-службе.
Петербургская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.
Ранее в бухте в Приморье загорелся катер, на борту которого находились четыре человека, пишет Ura.ru. Никто не пострадал.
