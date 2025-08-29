В Петербурге три человека пострадали при наезде катера на бревно

Катер наехал на бревно в реке Малой Невке в Санкт-Петербурге, пострадали три человека. Об этом рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел 28 августа. По предварительным данным, маломерное судно типа «Афалина» совершило навал на бревно в акватории у Лазаревского моста. Катер был частично затоплен.

«Трое пассажиров госпитализированы», - указали в пресс-службе.

Петербургская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

Ранее в бухте в Приморье загорелся катер, на борту которого находились четыре человека, пишет Ura.ru. Никто не пострадал.

