В китайском Синьцзяне зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

В Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая произошло землетрясение, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в акватории Байкала

Подземные толчки зафиксированы в 21:09 мск. Их магнитуда составила 5,5.

По данным сейсмологического центра, землетрясение произошло в 139 километрах от города Тумшук. Очаг находился на глубине восемь километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В минувшую пятницу землетрясение магнитудой 6 произошло на границе Индии и Непала. Жертвами стихии стали 128 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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