В китайском Синьцзяне зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

Подземные толчки зафиксированы в 21:09 мск. Их магнитуда составила 5,5.

По данным сейсмологического центра, землетрясение произошло в 139 километрах от города Тумшук. Очаг находился на глубине восемь километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В минувшую пятницу землетрясение магнитудой 6 произошло на границе Индии и Непала. Жертвами стихии стали 128 человек, передает «Радиоточка НСН».

