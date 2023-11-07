В китайском Синьцзяне зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
7 ноября 202322:13
В Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая произошло землетрясение, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки зафиксированы в 21:09 мск. Их магнитуда составила 5,5.
По данным сейсмологического центра, землетрясение произошло в 139 километрах от города Тумшук. Очаг находился на глубине восемь километров.
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
В минувшую пятницу землетрясение магнитудой 6 произошло на границе Индии и Непала. Жертвами стихии стали 128 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru