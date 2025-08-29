Звезда «Папиных дочек» Казаков задолжал более 1,8 млн рублей

Актер Михаил Казаков задолжал свыше 1,8 млн рублей, в том числе по кредитам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные судебных приставов.

Так, в Тверской области против артиста возбудили десять исполнительных производств в 2022-2024 годах. Пять касаются взыскания долгов по кредитам, три из этих производств прекратили, так как не удалось установить местонахождение должника и сведения о его активах. По двум другим производствам актер накопил задолженность по кредитным платежам и исполнительский сбор - более 1,3 млн и 94,8 тысячи рублей соответственно.

В 2023 году против Казакова открыли четыре производства по исполнительным листам, выданным тверским Заволжским районным судом. Сумма долга по ним составляет 426 тысяч рублей, а сумма сборов - около 10 тысяч.

Михаилу Казакову 37 лет, он известен по киножурналу «Ералаш» и роли Полежайкина в сериале «Папины дочки».

Ранее СМИ сообщили, что актер Стас Ярушин накопил почти 2 млн рублей налоговой задолженности, напоминает Ura.ru.

